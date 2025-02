João Victor e Igor Jesus em disputa aérea no Botafogo x Vasco em 2024 - Vítor Silva/Botafogo

João Victor e Igor Jesus em disputa aérea no Botafogo x Vasco em 2024Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/02/2025 19:56

Rio - A última rodada da Taça Guanabara, a fase de classificação do Campeonato Carioca , terá o clássico entre Vasco Botafogo como possível decisão por vaga nas semifinais. O duelo, em São Januário, será às 18h30 e as duas equipes devem ir a campo com mudanças em relação aos últimos jogos de acordo com o site "GE".

Mandante da partida, o Cruz-Maltino, comandado por Fábio Carille, terá todo o grupo que enfrentou o União Rondonópolis à disposição além do retorno do zagueiro Lucas Oliveira. Tchê Tchê, reserva na última quarta-feira, e Rayan, que entrou bem na vitória pro 3 a 0, devem ser titulares.

Do outro lado, vindo de duelo pegado pela Recopa com o Racing, perdido por 2 a 0, o Botafogo deve ter equipe mista. O recém-contratado Jair deve ser titular na zaga, assim como Gregore, no meio, que cumpriu suspensão contra os argentinos. Há outras dúvidas, como as presenças de Savarino e Igor Jesus.

Veja as prováveis escalações de Vasco e Botafogo:

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Mateus Carvalho), Zuccarello, Coutinho; Rayan e Vegetti.



Botafogo: John; Mateo Ponte, Jair, Danilo Barbosa e Cuiabano; Gregore, Newton (Savarino) e Patrick de Paula; Rafael Lobato, Rwan Cruz e Kayke (Igor Jesus).