Publicado 15/02/2025 23:46

Rio - Atual campeão carioca, o Flamengo é o primeiro clube classificado para a semifinal da competição. No Maracanã, o Rubro-Negro derrotou o Vasco por 2 a 0, gols de Bruno Henrique e Everton Cebolinha, e chegou aos 20 pontos na liderança do torneio. Apenas o Volta Redonda, que luta com o clube da Gávea pelo título da Taça Guanabara, pode ultrapassar o Fla na primeira fase do Estadual.

Com o resultado, o Vasco permanece com 14 pontos e pode deixar o G-4 ao fim da 10ª rodada, que ocorre neste domingo. Pelo Campeonato Carioca, o Flamengo volta a campo no próximo sábado contra o Maricá, no Maracanã, às 16h30 (de Brasília). O Vasco joga no dia seguinte contra o Botafogo, em São Januário, às 16h (de Brasília). As partidas são pela última rodada da Taça Guanabara.

O Flamengo iniciou o clássico com muita pressão para cima do Vasco. Bastante fechado, o Cruz-Maltino não criava, e tentava dificultar a chegada do Rubro-Negro. As primeiras oportunidades foram com Arrascaeta, mas o uruguaio acabou não conseguindo finalizar bem.

Aos 27 minutos, Arrascaeta achou Plata, que saiu costurando a defesa do Vasco e acabou sendo derrubado por Zuccarello. Na cobrança, dois minutos depois, Bruno Henrique cobrou no canto esquerdo, o goleiro Léo Jardim foi na bola, mas ela morreu no fundo das redes do Maracanã.

O Flamengo queria mais e chegou a balançar novamente as redes aos 38 minutos. Plata de cabeça fez o segundo, após o cruzamento de Varela. Porém, o lance acabou sendo invalidado pelo VAR, por conta de um impedimento do uruguaio na origem da jogada. O domínio avassalador rubro-negro seguiu até o intervalo.

O Vasco voltou para o segundo tempo mais ligado. Com oito minutos, o Cruz-Maltino finalizou duas vezes com perigo, ambas fora da área. Primeiro, Tchê Tchê obrigou o goleiro Rossi a fazer uma bola defesa e depois Zuccarello fez a bola passar raspando a meta do goleiro argentino.

Aos 17 minutos, o Vasco teve uma grande chance de empatar. Pumita foi no fundo e cruzou, Pablo Vegetti ganhou da defesa do Flamengo e carimbou o travessão do Rubro-Negro. No lance seguinte, após bate-rebate, o uruguaio teve uma boa oportunidade e acabou, dentro da área, finalizando para fora.

Incomodado com a pressão do Vasco, Filipe Luís fez mudanças na equipe. Allan, Luiz Araújo e Léo Ortiz entraram nas vagas de Évertton Araújo, Arrascaeta e Varella. Logo depois, Michael sentiu dores na coxa esquerda e acabou sendo substituído por Everton Cebolinha.

As mudanças frearam o ímpeto do Vasco. Fábio Carille também resolveu fazer suas primeiras mudanças. Mauricio Lemos, Jean David e Paulinho entraram nas vagas de Lucas Freitas, Lukas Zuccarello e Tchê Tchê. Depois, Payet e Victor Luis substituíram Hugo Moura e Lucas Piton.

Porém, o Flamengo não correu perigo e acabou chegando ao segundo gol. Wesley recuperou bola no campo de ataque e serviu Everton Cebolinha, o atacante finalizou com categoria, anotou um golaço e deu números finais ao clássico no Maracanã.

O fim do jogo teve uma confusão envolvendo alguns jogadores dos dois clubes e uma tentativa de invasão do gramado por parte de alguns torcedores do Vasco. Porém, a situação foi resolvida rapidamente sem maiores traumas.