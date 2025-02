Gramado de Moça Bonita gerou reclamações pelo lado do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Gramado de Moça Bonita gerou reclamações pelo lado do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 13/02/2025 19:58

Rio - A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) tentará padronizar todos os gramados utilizados no Campeonato Carioca. A informação foi dada pelo presidente Rubens Lopes nesta quinta-feira (13), logo após reunião na sede da entidade. Para isso, haverá uma parceria com a Greenleaf, empresa responsável pelo