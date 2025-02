Filipe Luis tem melhor início de 2025 com a defesa do Flamengo do que Carlos Leiria com a do Botafogo - Fotos de Gilvan de Souza/Flamengo e Vitor Silva/Botafogo

Publicado 12/02/2025 07:00

Flamengo e têm início de temporada oposto.

Botafogo voltam a se encontrar duas semanas depois da Supercopa Rei, desta vez para completar a 7ª rodada do Campeonato Carioca , em jogo adiado. E o clássico desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, será mais um teste para as duas defesas, que

Pelo Rubro-Negro, a formação defensiva vem sendo um ponto alto neste início de 2025. Em que pese a fragilidade dos adversários, a zaga sofreu apenas um gol nos últimos cinco jogos disputados.



Curiosamente, o único a vazar o Flamengo foi o Botafogo, na Supercopa Rei, no 3 a 1. Já Fluminense (0 a 0), Portuguesa (5 a 0), Sampaio Corrêa (2 a 0) e Volta Redonda (2 a 0) passaram em branco. A goleada por 5 a 0 sobre o Bangu não entra na conta pois ainda não era o elenco rubro-negro principal.



O técnico Filipe Luís deve poupar alguns titulares e o mais provável é que a zaga sofra mais alterações além da entrada de Ayrton Lucas no lugar de Alex Sandro, que será poupado após sentir incômodo muscular no sábado.



Já o Botafogo vive uma dor de cabeça para a sua zaga no clássico. Sem Bastos, que sofreu um trauma no joelho esquerdo contra o Nova Iguaçu, o técnico Carlos Leiria também não poderá contar com o recém-chegado David Ricardo.



O zagueiro não estava escrito antes do início da 7ª rodada, na semana passada, e por isso não tem condições de jogo. Como Jair Cunha, outro contratado, ainda está com a seleção sub-20, restam apenas o titular Barboza e o jovem Serafim. Ou então improvisar Danilo Barboza ou Newton, que já atuaram assim.

A defesa alvinegra, aliás, foi o grande problema na derrota para o rival no Mangueirão, em Belém. Naquele jogo, Lucas Halter, que saiu para o Vitória, foi titular e falhou nos três gols sofridos.