Publicado 07/02/2025 15:32

Rio - O Bangu rebateu as fortes críticas do Botafogo em relação às condições do gramado de Moça Bonita para o jogo contra o Nova Iguaçu, na noite da última quinta-feira (6), que terminou com dois atletas alvinegros importantes lesionados. Em nota publicada nesta quinta (7), o Alvirrubro ressaltou que o piso de seu estádio foi reformado antes do início do Campeonato Carioca e ironizou a intenção do Glorioso de pedir a interdição do local.

"O gramado do estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho (Moça Bonita) foi completamente interditado desde o início de Dezembro até o começo do Cariocão para uma ampla reforma. Sendo aprovado por todas as instâncias da competição antes de começar a temporada. Durante este período, o Bangu se preocupou em não macular o gramado, respeitando as exigências das instituições que cuidam deste ramo, dos clubes interessados e com contrato para atuar no campo e da própria Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)", escreveu a equipe da Zona Oeste.

"Nos causou certa estranheza o Botafogo ter nos consultado, semanas antes, questionando se o estádio teria condições de receber um jogo do clube e, mesmo assim, não ter vindo nenhum representante antes inspecionar ou realizar uma visita ao gramado. Nos honra e, muito, ter o atual campeão do Brasil e da América jogando em nosso “país”, mas acreditamos que neste caso, o Botafogo agiu “à moda Bangu” para esta partida", completou.

O Botafogo perdeu Artur por lesão muscular e Bastos por trauma no joelho esquerdo logo nos 15 primeiros minutos de jogo. O Bangu ainda questionou se as lesões dos jogadores realmente aconteceram por culpa do gramado ou pelo uso de chuteiras inadequadas.

"Será que os atletas do Glorioso jogaram com a chuteira adequada para este tipo de gramado? Culpar o piso por um desempenho abaixo das tradições do Botafogo, nos pareceu conveniente. Entendemos que em início de temporada estes tipos de ações são corriqueiras. Os atletas que saíram lesionados estavam sem jogar há um tempo. Será mesmo que foi o gramado? Ficam estes questionamentos", pontuou o clube.

Leia a nota do Bangu na íntegra:

“O Bangu Atlético Clube reage com surpresa às notícias desta quinta-feira (7), onde o Botafogo SAF, promete enviar ofício à FERJ para suposta interdição do estádio de Moça Bonita. Segundo o noticiário, o motivo seria por causa das condições do gramado, sendo este, o principal motivo de lesões de seus atletas na partida realizada diante do Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (6). Jogo este que o atual campeão Brasileiro e da Libertadores venceu o jogo por 1 a 0. Sobre isto, o Bangu, respeitosamente vem a público esclarecer e pontuar algumas questões:



1 – O gramado do estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho (Moça Bonita) foi completamente interditado desde o início de Dezembro até o começo do Cariocão para uma ampla reforma. Sendo aprovado por todas as instâncias da competição antes de começar a temporada. Durante este período, o Bangu se preocupou em não macular o gramado, respeitando as exigências das instituições que cuidam deste ramo, dos clubes interessados e com contrato para atuar no campo e da própria Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)



2 – O Fluminense Football Club nos procurou antes de começar o Carioca para mandar seus dois primeiros jogos no estádio. Realizou as partidas sem nenhuma reclamação técnica. O Tricolor, inclusive, empatou as duas partidas que fez em Moça Bonita.



3 – Nos causou certa estranheza o Botafogo ter nos consultado, semanas antes, questionando se o estádio teria condições de receber um jogo do clube e, mesmo assim, não ter vindo nenhum representante antes inspecionar ou realizar uma visita ao gramado. Nos honra e, muito, ter o atual campeão do Brasil e da América jogando em nosso “país”, mas acreditamos que neste caso, o Botafogo agiu “à moda Bangu” para esta partida.



4 – Por último, um questionamento: Será que os atletas do Glorioso jogaram com a chuteira adequada para este tipo de gramado? Culpar o piso por um desempenho abaixo das tradições do Botafogo, nos pareceu conveniente. Entendemos que em início de temporada estes tipos de ações são corriqueiras. Os atletas que saíram lesionados estavam sem jogar há um tempo. Será mesmo que foi o gramado? Ficam estes questionamentos.



5 – Nos parece exagerado, o Botafogo pensar em enviar um ofício à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), com alguma intenção de interditar o estádio, por achar que o gramado foi o suposto causador das lesões de dois de seus atletas. O Botafogo joga em gramado sintético e ouve, durante a temporada, diversas queixas relacionando o tipo de campo a possíveis lesões. Está tentando inverter o discurso, sem provas científicas?



Para finalizar, o Bangu Atlético Clube estará sempre de portas abertas aos clubes que desejarem jogar em nossa casa. Também registramos que estaremos abertos ao diálogo para melhorar as condições da essência do futebol brasileiro.”