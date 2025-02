Moça Bonita, em Bangu, foi palco do duelo entre Nova Iguaçu e Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Rio - Muita reclamação por parte do Botafogo após a vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu em Moça Bonit a. A diretoria do Glorioso, em nome de Alessandro Brito, Diretor de Gestão Esportiva, protestou contra o que classificou como "péssimas condições" o gramado do estádio do Bangu. A SAF irá enviar ofício à Federação de Futebol do Rio (Ferj) cobrando intervenção.

"É inaceitável que atletas profissionais atuem em gramados em péssimas condições como vimos hoje em Moça Bonita. Há muita responsabilidade envolvida com a preservação física dos jogadores e com os altos investimentos realizados pelos clubes. É preciso ter rigidez no cumprimento desse requisito básico para uma disputa esportiva, e para isso solicitamos que a organização do torneio seja firme nessa cobrança. Temos muito compromisso nesse aspecto no Estádio Nilton Santos e exigimos esse mesmo compromisso dos demais", disse Alessandro Brito, em pronunciamento.

Em entrevista coletiva após a vitória, que foi criticada por conta de atuação abaixo do esperado, o técnico interino Carlos Leiria viu as condições do campo de jogo como algo prejudicial. Ainda na primeira etapa, o Botafogo perdeu Artur por lesão muscular, Bastos por trauma no joelho esquerdo e Serafim, este após pancada.

Além disso, a prática do bom futebol passou longe. Com campo alto, pesado e com muitos buracos, Moça Bonita não recebeu uma boa apresentação de Botafogo e Nova Iguaçu.

"Fomos prejudicados. Tínhamos uma estrutura, ajustamos a questão do Marlon e Gregore na saída. Ficou um jogo mais de contato físico, de duelo. Tivemos algumas baixas, tivemos que fazer trocas no primeiro tempo. O que vale é enaltecer a vitória, o time buscou até o final. Enaltecer os jogadores jovens que estão entrando e nos dando retorno positivo", destacou Leiria.