Bastos, do Botafogo, se lesionou no duelo com o Nova Iguaçu pelo CariocaVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/02/2025 22:56

Rio - Mais problemas para o início de temporada conturbado do Botafogo . Logo cedo, antes mesmo dos 20 minutos do primeiro tempo contra o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (6), em Moça Bonita, pela oitava rodada do Campeonato Carioca , o Glorioso perdeu o zagueiro Bastos e o atacante Artur por lesão.

As baixas preocupam e ligam alerta na diretoria alvinegra nos últimos 22 dias de janela para contratações. Mais conservador até o momento, o Botafogo contratou apenas o goleiro Léo Linck, o zagueiro David Ricardo e os atacantes Artur e Rwan Cruz - Wendel chegará apenas em junho.

A lesão de Bastos aos três minutos. O angolano sofreu falta com carga no joelho esquerdo e ficou caído no gramado, sendo substituído por Serafim - que também sentiu problema físico na segunda etapa após pancada e foi substituído.

Já Artur arrancou em contra-ataque durante chance clara, mas desistiu da jogada e apontou para o banco de reservas pedindo troca alegando desconforto muscular na parte posterior da coxa esquerda.

Nos últimos dias, John Textor e sua cúpula têm encontrado dificuldades em negociações por novos reforços. O clube mira acordos pelos meias-atacantes Santi Rodríguez, do New York City, e Benjamin Rollheiser, do Benfica.