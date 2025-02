Kayke marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Nova Iguaçu - Vítor Silva/Botafogo

Kayke marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Nova IguaçuVítor Silva/Botafogo

Publicado 06/02/2025 23:50

Rio - Foi com atuação muito ruim, marcada por desorganização tática e problemas físico evidentes, mas o Botafogo venceu o Nova Iguaçu pelo placar de 1 a 0 nesta quinta-feira (6), pela oitava rodada, e entrou no G-4 de olho na classificação para as semifinais do Campeonato Carioca . A partida foi marcada por enorme desgaste e duas lesões em peças importantes para o Alvinegro na temporada: Bastos e Artur. O gol do jogo foi marcado pelo jovem Kayke somente aos 45 minutos do segundo tempo.

fotogaleria

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 12 pontos somado e aparece na quarta colocação. O próximo compromisso será no domingo (9), contra o Madureira, em Cariacica, no Espírito Santo.

O jogo

No gramado castigado de Moça Bonita, em Bangu, o Botafogo viu seu cenário atual quanto a elenco enxuto piorar e preocupar para a sequência. Antes mesmo dos 20 minutos de jogo, Carlos Leiria, interino, que mandou a campo o time considerado titular, perdeu Bastos e Artur por lesão.



O primeiro tempo teve um início de jogo lento, com poucas oportunidades e goleiros sem trabalhar. O Botafogo chegou a criar posteriormente mais oportunidades para abrir o placar, mas a equipe empilhou erros de passe no terço final e escancarou condição física abaixo. Uma partida fraca tecnicamente nos primeiros 45 minutos.



A bruxa estava solta e, por isso, Carlos Leiria, interino no comando do time, optou por tirar dois destaques logo no intervalo: Gregore e Igor Jesus. Com Newton e Rafael Lobato, o Botafogo até ganhou mais oxigênio no ataque e explorou os lados, mas seguiu errando muito. A sintonia era outra.

No sufoco

Isso ficou escancarado aos 23 minutos. Matheus Martins arrancou pelo lado esquerdo após inversão de Patrick de Paula, que acabara de entrar, entrou na área e foi derrubado. Pênalti marcado. Savarino, um dos astros da equipe, foi para a bola mas bateu mal, fraco no canto esquerdo e viu a defesa de Lucas Maticoli.



A desorganização tomou conta do Botafogo, muito modificado por conta das seguidas troca e mostrando desentrosamento. O cenário só foi melhorar para uma pressão em busca do resultado a partir dos 35 minutos do segundo tempo. O Nova Iguaçu, por sua vez, se fechou.



Já nos minutos finais, com muito espaço devido ao cansaço dos dois times, o Glorioso deu o único golpe certeiro do jogo. Ao 45 minutos, Savarino recebeu sozinho pela esquerda em contra-ataque, avançou e achou lindo passe para o jovem Kayke, que apareceu para escorar no meio da área, balançar a rede e dar números finais em Moça Bonita.



FICHA TÉCNICA



NOVA IGUAÇU 0 X 1 BOTAFOGO



Local: Moça Bonita

Data e hora: 6/2 (quinta-feira), às 21h30

Arbitragem: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Thiago Henrique Neto



Gols: Kayke 45'/2ºT (BOT)



Cartões amarelos: Gabriel Pinheiro e Fernandinho (NIG); Cuiabano e Serafim (BOT)



NOVA IGUAÇU: Lucas Maticoli, Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Renan e Ramon (Mateus Müller); Fernandinho, Igor Guilherme (Lucas Cruz) e João Lucas (Jorge Pedra); Xandinho, Andrey Dias (Caio Hones) e Victor Rangel (Philippe Costa). Técnico: Carlos Vitor.



BOTAFOGO: John, Vitinho, Bastos (Serafim (Patrick de Paula)), Barboza e Cuiabano; Gregore (Newton), Marlon Freitas e Savarino; Artur (Rafael Lobato), Matheus Martins e Igor Jesus (Kayke). Técnico: Carlos Leiria (interino).