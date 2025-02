Botafogo venceu o Nova Iguaçu pelo placar de 1 a 0 em Moça Bonita pelo estadual - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/02/2025 01:12

"É enaltecer a vitória, a entrada no G-4 de forma definitiva. Espero que possamos manter e disputar o primeiro lugar. Em relação ao jogo, preparamos algumas coisas para ter uma melhor qualidade de jogo. O Nova Iguaçu teve dificuldade para sair da pressão, tivemos êxito para não deixar eles avançarem. Não tivemos riscos defensivos. Isso foi muito trabalhado após a última partida", disse Carlos Leiria.

Quanto ao planejamento e utilização de força máxima, o treinador garantiu que a intenção é colocar o que tem à disposição no plantel, mas que não pulará etapas ou passará por cima de recomendações do Núcleo de Saúde e Performance.

"A nossa intenção inicial era começar a dar ritmo para os jogadores que estão retornando e conhecer outros jogadores à medida que a competição vai avançando. Nosso trabalho agora vai ser avaliar cada caso, juntamente com o núcleo de saúde e performance. A partir disso, vamos projetar a equipe para o jogo de domingo."

Veja outros tópicos abordados por Carlos Leiria:

Utilização de jovens

"Tenho esse cuidado de equilibrar minutagem, conversar com eles, explicar o momento que estão vivendo para que possam ter tranquilidade. É muito importante o trabalho dos jogadores, principalmente dos líderes, que estão fornecendo um suporte muito bom para essa ambientação deles. Estou muito contente que estamos conseguindo mostrar os nossos valores, jovens que têm potencial. E que aos poucos a torcida vai os conhecendo, nos ajudando a atingir o nosso objetivo que é a classificação, se possível com o título da Taça Guanabara."

Kayke, autor do gol, como opção

"Ele é um jogador impressionante, vocês podem ver que ao longo do jogo ele recuperou uma bola que quase gerou uma finalização e na sequência ele conseguiu pressionar novamente o zagueiro do Nova Iguaçu para gerar alguma situação de gol. É um jogador muito ofensivo, um jogador com características bem agressivas para fazer essa primeira pressão também, é muito comprometido com o jogo, está muito motivado, mas a gente tem que ter equilíbrio, tem que conversar com ele para que ele saiba que é um momento importante. Ele tem que aproveitar esse momento, mas tem que saber que tem um longo processo, ele tem apenas 18 anos. Ainda tem um processo bem longo pela frente para ele de fato se tornar um jogador do elenco profissional, o que ele ainda não é."

Ausência de Alex Telles

"Ele está com um calo embaixo do pé. Houve um corte, mas nada que preocupe. Provavelmente estará à disposição nos próximos dias."

Danilo Barbosa com indisposição estomacal

"Tínhamos planejado a entrada dele no intervalo, inclusive eu já havia comunicado o Danilo, mas infelizmente ele teve uma indisposição estomacal e não foi possível contar com o Danilo. Mas era o nosso plano dar uma minutagem para o Danilo hoje. Vamos ver agora como que vai ser a disposição dele para esses próximos dias para continuar com esse planejamento para a próxima rodada."