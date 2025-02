Santiago Rodríguez - Reprodução

Publicado 06/02/2025 20:00

Rio - O Botafogo decidiu não avançar pela contratação do meia Santiago Rodríguez. De acordo com o site "Fogãonet", o clube considerou a pedida do New York City muito elevada para fazer o investimento pelo uruguaio.

O clube da MLS queria 15 milhões de dólares (R$ 86,4 milhões na atual cotação) para negociar o jogador. Porém o Glorioso entendeu que o valor estava incompatível com o potencial do atleta. Além disso, a quantia é muito superior ao teto estabelecido pelo clube carioca para investir em contratações.

Apesar da desistência, o Botafogo segue em busca de um substituto para a Almada. No entanto, o clube só fará uma contratação que entenda que seja viável para sua realidade.

O Botafogo não era o único clube do Brasil interessado no Rodríguez. O Santos também estuda uma investida para contratar o uruguaio.