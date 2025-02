Carlos Leiria é o responsável por comandar o Botafogo neste início de temporada - Vítor Silva / Botafogo

Carlos Leiria é o responsável por comandar o Botafogo neste início de temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 06/02/2025 15:32 | Atualizado 06/02/2025 15:37

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Nova Iguaçu, nesta quinta-feira (6), às 21h45 (de Brasília), em Moça Bonita, pela oitava rodada da Taça Guanabara. Técnico interino do Glorioso, Carlos Leiria não poderá contar com Alex Telles e Allan no confronto.

O lateral-esquerdo está com um ferimento na região plantar do pé e, o meio-campista, com desconforto muscular. Por outro lado, Bastos pode retornar aos gramados . O angolano não entra em campo desde novembro, quando sofreu lesão muscular na coxa esquerda.

O embate com o Nova Iguaçu será o terceiro do time principal em 2025. Antes, superaram o Fluminense por 2 a 1 pelo Carioca, no Nilton Santos. Na sequência, foram derrotados pelo Flamengo por 3 a 1 na Supercopa Rei, em Belém.

Confira a lista de relacionados do Botafogo

. Goleiros: John, Léo Linck e Raul;

. Defensores: Alexander Barboza, Bastos, Cuiabano, Mateo Ponte, Serafim e Vitinho;

. Meio-campistas: Danilo Barbosa, Gregore, Kauê, Marlon Freitas, Newton e Patrick de Paula;

. Atacantes: Artur, Igor Jesus, Kayke, Matheus Martins, Matheus Nascimento, Rafael Lobato, Savarino, Vitinho Lopes e Yarlen.