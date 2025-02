André Jardine faz bom trabalho no México e não quis deixar o América - Divulgação / América do México

Publicado 06/02/2025 14:15

o Glorioso estar disposto a pagar a alta multa rescisória que tinha, 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17,3 milhões).

O técnico André Jardine explicou como foi a conversa com Botafogo e o dono da SAF, John Textor, e o motivo de recusar a proposta. Apesar de reforçar o desejo de permanecer por muitos anos no América do México , ele admitiu que ficou balançado com o interesse, principalmente pelo fato de

"Foram dias de muita reflexão. Não esperava um convite desse porte tão rápido. Deixei claro que havia uma cláusula de rescisão fortíssima, se o Botafogo não estivesse de acordo em pagar nem avançaríamos qualquer tipo de conversa. Parecia bastante alta, não creio que um clube do Brasil tenha pago essa importância por um treinador. Eu me surpreendi porque mostraram que isso não seria problema", afirmou o treinador ao programa 'Futbol Picante Noche', da ESPN mexicana.



"A partir daí, inclusive por respeito à instituição Botafogo e a seu dono John Textor, uma pessoa importante no futebol, escutei um pouco o projeto, suas ideias, o quanto me viam nesse projeto. Pedi dias para pensar e saber o que seria melhor para minha carreira e minha vida".

Após refletir sobre a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro e comandar o atual campeão da Libertadores no Mundial de Clubes, Jardine optou por seguir no projeto do América, onde está desde 2023 e tem bastante moral no clube e com os torcedores.



Ele explicou os motivos, não apenas de cumprir o contrato até o fim, mas também para criar uma longa história no clube mexicano, assim como grandes técnicos do futebol europeu.



"Eu me sentia muito feliz no América, fiquei com a sensação que ainda não terminamos o que viemos fazer aqui", explicou.



"Não quero ser desses treinadores com muitos clubes na carreira. Admiro o Klopp, que tem dois ou três apenas, encerrou sua carreira com muito tempo em cada clube. Creio que o mais importante são os vínculos que fazemos com tudo, dirigentes, jogadores, torcedores, isso requer tempo. Não quero me distanciar dos meus valores, me parece o mais correto para fazer na carreira".