André Jardine comemora o tricampeonato mexicano pelo AméricaJulio Cesar Aguilar/ AFP

Publicado 05/01/2025 08:30

Plano A do Botafogo para substituir Artur Jorge , André Jardine confirmou que permanecerá no América-MEX. O treinador desembarcou no Aeroporto Internacional da Cidade do México neste domingo (5) e concedeu rápida entrevista à imprensa local.

Na conversa, um jornalista perguntou: "André Jardine vai ficar ou não?". E o treinador respondeu: "Sim, já estamos aí".

DIA informou que o brasileiro curtiu o projeto, No último sábado, a reportagem doinformou que o brasileiro curtiu o projeto, mas não "balançou" . Jardine analisou com muito cuidado por causa até mesmo da idolatria no México. A expectativa era de uma resposta já neste fim de semana.

"Voltando ao trabalho, muito motivado. Acredito que essa semana vamos esclarecer tudo com o América e faremos uma (entrevista) coletiva mais organizada", disse André Jardine.

Desde que a saída de Artur Jorge foi definida, Jardine despontou como nome que mais agradava John Textor, acionista majoritário da SAF alvinegra. No último dia 31, o técnico teve uma entrevista com o Glorioso. A conversa foi fundamental para o Botafogo fazer a oferta.

No comando do América-MEX desde 2023, André Jardine conquistou seis títulos e já é apontado como um dos maiores treinadores da história do clube. Recentemente, renovou seu contrato até 2027.