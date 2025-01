A Parimatch era a patrocinadora máster do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 04/01/2025 21:43 | Atualizado 04/01/2025 21:44

Botafogo já definiu quem vai estampar sua camisa a partir da próxima temporada: a casa de apostas Vbet. O nome da nova patrocinadora será anunciado na próxima segunda-feira (6). Depois de dois anos de contrato com a Parimatch, ojá definiu quem vai estampar sua camisa a partir da próxima temporada: a casa de apostas Vbet. O nome da nova patrocinadora será anunciado na próxima segunda-feira (6).

O contrato é válido por três temporadas, e o clube carioca vai receber R$ 55 milhões por ano, podendo chegar a R$ 70 milhões com bônus. A informação foi dada primeiro pelo "Canal do Medeiros".

O contrato com a Parimatch era o maior patrocínio da história do Botafogo, com cerca R$ 27,5 milhões por ano. Agora, o novo acordo quebrará esse recorde e fará com que o Botafogo tenha o sexto maior patrocínio máster entre os clubes da Série A, ficando atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Vasco.