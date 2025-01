David Ricardo comemora gol marcado na vitória do Ceará sobre o Avaí - Gabriel Silva / Ceará SC

David Ricardo comemora gol marcado na vitória do Ceará sobre o AvaíGabriel Silva / Ceará SC

Publicado 03/01/2025 22:58

Rio - O Botafogo negocia a contratação do zagueiro David Ricardo, do Ceará. O jogador tem 22 anos e foi um dos destaques do Vozão na campanha que culminou no acesso para a Série A do Brasileirão na temporada passada. A informação do interesse foi divulgada primeiro pelo "Canal do TF".

Cria do Fluminense-PI, David Ricardo chegou ao Ceará por empréstimo em 2022 para defender a equipe sub-20. O desempenho agradou, e o clube cearense acertou a compra do atleta.

Em três temporadas com os profissionais do Vozão, o zagueiro disputou 99 jogos, marcou seis gols e deu três assistências. O contrato com o Ceará é válido até o fim de 2026.