André Jardine é treinador e multicampeão pelo América, do MéxicoDivulgação / Liga BBVA MX

Publicado 03/01/2025 17:27 | Atualizado 03/01/2025 17:30

Botafogo formalizou, na tarde desta sexta-feira (3), uma proposta ao técnico André Jardine, como revelou primeiramente a ESPN. O treinador brasileiro, que tem feito sucesso no comando do América-MEX, é o favorito de John Textor para substituir Artur Jorge e recebeu uma oferta para trabalhar no Alvinegro por duas temporadas. Rio - O, como revelou primeiramente a ESPN. O treinador brasileiro, que tem feito sucesso no comando do América-MEX, é o favorito de John Textor para substituir Artur Jorge e recebeu uma oferta para trabalhar no Alvinegro por duas temporadas.

Desde que a saída de Artur Jorge foi definida, Jardine despontou como nome que mais agradava o dono da SAF alvinegra. No último dia 31, o técnico foi entrevistado pelo Glorioso e a conversa foi fundamental para o clube decidir colocar a oferta no papel.

Jardine gostou do que ouviu do Botafogo. O staff do treinador enxerga o projeto do Botafogo como sólido para um retorno ao Brasil, mesmo que deixar o México neste momento não estivesse nos planos do brasileiro.

No comando do América-MEX desde 2023, André Jardine conquistou seis títulos e já é apontado como um dos maiores treinadores da história do clube. Recentemente, renovou seu contrato até o fim de 2027.