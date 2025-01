Artur Jorge em jogo do Botafogo na Libertadores - Eitan Abramovich / AFP

03/01/2025

Rio - Artur Jorge assinou a rescisão de contrato na noite desta sexta-feira (3) e não é mais técnico do Botafogo. O português deve assumir o Al-Rayyan, do Catar. O Glorioso confirmou o fim da passagem vitoriosa do profissional, de 53 anos, campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024.

Depois de muitas conversas, as partes chegaram a um acordo. Nas contas do Alvinegro, Artur Jorge teria que receber 3,1 milhões de euros em bônus pelas conquistas em 2024. Já o Botafogo receberia 3 milhões de euros pela quebra de contrato do treinador.

Portanto, como a quantia é próxima, as partes definiram que o técnico abrirá mão do que tem a receber do Bota. A diferença será liquidada pelo clube do Catar.

Com a saída do português, o Alvinegro já se mexeu nos bastidores em busca de um substituto. A SAF apresentou uma proposta ao técnico André Jardine . Ele, que tem feito sucesso no comando do América-MEX, é o favorito de John Textor para substituir Artur Jorge e recebeu uma oferta para trabalhar no Alvinegro por duas temporadas.