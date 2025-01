Jair, zagueiro do Santos, está na mira do Botafogo para 2025 - Divulgação / Santos FC

Publicado 03/01/2025 15:15

Agora CEO do Santos, Pedro Martins, ex-diretor de futebol do Botafogo, negou que haja um acordo encaminhado com o Glorioso pela transferência do zagueiro Jair. O dirigente do Peixe revelou que o jogador tem sido muito procurado na janela de início de 2025.

"O que se pode falar do Jair é que ele é um ótimo jogador, tem vários clubes ligando e entrando em contato. É um jogador que não está negociado, o que aparece, apareceram várias possibilidades e o Santos vai tomar a melhor decisão para o clube e para o atleta", disse, em entrevista coletiva.

O Botafogo tem tentado a chegada de Jair desde o início do segundo semestre de 2024. O jovem de 19 anos, tratado como uma das principais promessas da base do Santos, é muito valorizado e está no alvo de clubes como Atalanta e Porto.

As partes negociam, mas o Santos deseja uma boa compensação financeira, na casa dos 10 milhões de euros (cerca de 64 milhões), além de atletas do elenco do Botafogo. Há entrave devido aos nomes que iriam para a Vila Belmiro.