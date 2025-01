Muniain voltou a treinar no San Lorenzo após a folga de fim de ano - Divulgação / San Lorenzo

Publicado 03/01/2025 14:26

Apesar da investida, o Botafogo dificilmente terá Iker Muniain. O meia espanhol de 32 anos se reapresentou ao San Lorenzo nesta sexta-feira (3), um dia depois do restante do grupo. Antes, ele falou sobre o seu futuro à imprensa argentina.

"O que posso dizer é que estou aqui, animado para iniciar uma nova pré-temporada e ansioso para treinar, estar novamente com meus companheiros e poder vivenciar coisas lindas aqui", afirmou ao canal TyC Sports, ao ser perguntado sobre a investida alvinegra.



Muniain teve o nome aprovado pela diretoria do Glorioso para ser um substituto de Almada, que foi para o Lyon, e Eduardo, que acertou com o Cruzeiro. Entretanto, as negociações não evoluíram.



transferiu-se para o San Lorenzo por causa do desejo de atuar no futebol argentino. Após ter a primeira proposta recusada, o Botafogo fez uma nova , com um salário maior. Entretanto, não conseguiu convencer o jogador espanhol, que era ídolo do Athletic Bilbao e

"O principal objetivo agora é se preparar bem na pré-temporada e começar bem. Acredito que um bom começo é o que sempre marca para o final das temporadas. Espero que possa ser assim, mas vamos aos poucos, dia a dia, preparando o time e chegando da melhor forma para o primeiro jogo, que eu acho que é o mais importante", completou.