Iker Muniain, do San Lorenzo, está na mira do BotafogoReprodução/Redes sociais

Publicado 02/01/2025 21:23

O Botafogo não desistiu da contratação de Iker Muniain, do San Lorenzo. Após recusa na primeira investida, o Glorioso apresentou nova oferta ao meio-campista espanhol, de 32 anos, com aumento de salário em relação à primeira movimentação.

Iker Muniain não se convenceu com a primeira oferta do Alvinegro nos últimos dias de 2024 e tem reapresentação ao San Lorenzo marcada para esta sexta-feira (3), de acordo com a "TyC Sports", da Argentina. O jogador, ainda que recém-chegado, já conta com carinho dos torcedores e é um dos líderes do elenco.

Ídolo do Athletic Bilbao, da Espanha, onde jogou de 2005 a setembro de 2024, o camisa 80 do Ciclón surgiria como boa opção para a faixa central do gramado. Ele tem a ponta esquerda como posição de origem, mas tem atuado centralizado nas últimas duas temporadas.

Pelo San Lorenzo, Iker Muniain disputou 14 jogos desde que chegou ao clube, com três gols marcados e uma assistência. Sua chegada tem como curiosidade a paixão do espanhol pelo futebol sul-americano, com investidores arcando com os custos mensais em meio à crise financeira do clube de Boedo. O contrato vai até o fim de 2025.