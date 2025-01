Time do Botafogo teve direito de disputar duas competições a mais em 2025 com a conquista da Libertadores de 2024 - Luis Robayo /AFP

Time do Botafogo teve direito de disputar duas competições a mais em 2025 com a conquista da Libertadores de 2024Luis Robayo /AFP

Publicado 02/01/2025 14:14

pode chegar a incríveis 89 partidas em 2025.

Botafogo dá adeus a um 2024 mágico, com as conquistas da Libertadores e do Brasileirão, e a torcida sonha com ano ainda melhor. Afinal, serão sete competições, com a possibilidade de chegar a oito. Caso tenha uma temporada perfeita e dispute todos os títulos, Glorioso

Ao se levar em consideração apenas os compromissos já confirmados, serão ao menos 63 partidas no ano. A conta inclui 11 da Taça Guanabara, seis dos grupos da Libertadores e mais três do Mundial, 38 do Brasileirão, duas da terceira fase da Copa do Brasil outras duas da Recopa, além de uma da Supercopa Rei.

No Carioca, o total pode chegar a 15 jogos se disputar semifinal e final. Caso avance nos mata-matas para disputar o título, serão mais sete na Libertadores, oito na Copa do Brasil e quatro no Mundial.



Além disso, se conquistar o bicampeonato da competição sul-americana, o Botafogo ainda terá uma oitava competição a disputar, o Intercontinental. Neste caso, podem ser mais três compromissos em dezembro.





Jogos confirmados (e os possíveis) do Botafogo em 2025



Campeonato Carioca: 11 na primeira fase (+ 2 na semifinal + 2 na final);



Libertadores: 6 na fase de grupos (+ 2 nas oitavas + 2 nas quartas + 2 na semifinal + 1 na final);



Supercopa Rei: apenas 1;



Recopa: 2;



Copa do Brasil: 2 na terceira fase (+ 2 nas oitavas + 2 nas quartas + 2 na semifinal + 2 na final);

Brasileirão: 38 rodadas em pontos corridos;

Mundial: 3 na fase de grupos (+ 1 nas oitavas + 1 nas quartas + 1 na semifinal + 1 na final);

Intercontinental: (1 no dérbi das Américas + 1 na Copa Challenger + 1 na final).