Barboza conheceu a homenagem que recebeu em pintura no muro, n bairro Villa Celina, onde cresceu em Buenos AiresReprodução de Instragam

Publicado 02/01/2025 13:20

homenagem no bairro Villa Celina, onde nasceu e cresceu em Bueno Aires, na Argentina. O zagueiro virou pintura de um muro após as conquistas da Libertadores e bo Brasileirão de 2024 com o

Alexander Barboza recebeu uma, na Argentina. O zagueiro virou pintura de um muro após as conquistas da Libertadores e bo Brasileirão de 2024 com o Botafogo

Com direito a um escudo do Glorioso, a arte de rua destaca também os dois troféus, assim como tem a frase: "Orgulho do bairro".



"Difícil definir o sentimento que me passa ao ver isso. É incrível", escreveu Barboza nas redes sociais.



"Obrigado a cada uma das pessoas que, desde a minha infância, contribuiu com sua parte para que aquele menino sonhador que gostava de jogar bola hoje se tornasse um homem que adora jogar futebol".



O zagueiro argentino curte passou as festas de fim de ano na Argentina, com a família, e chegou a postar fotos de uma partida de futebol que jogou com familiares e amigos em seu bairro.



Ele tem mais duas semanas de férias até se apresentar para a pré-temporada de 2025, em 14 de janeiro, junto ao restante do elenco principal do Botafogo.