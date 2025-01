John Textor, dono da SAF do Botafogo, com o troféu da Libertadores - AFP

Publicado 01/01/2025 21:50

Rio - O acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, deu um recado para os torcedores em relação a próxima temporada. Após os títulos conquistados do Brasileiro e da Libertadores no ano passado, o norte-americano prometeu um 2025 ainda melhor para o clube carioca.

"Olá a todos que foram Escolhidos, todos da Família Botafogo, meus amigos no Brasil e ao redor do mundo. Muito obrigado por nos apoiar ao longos destes últimos anos, tivemos um 2024 incrível, nunca esqueceremos. Vamos fazer 2025 ainda melhor. Tivemos o último ano de afirmação, em 2025 temos mais a provar no Brasil, com a Copa do Mundo de Clubes… Vamos nos divertir juntos. Feliz ano novo!", disse Textor em vídeo exibido no "Canal do TF".

O recado de John Textor ocorre enquanto o Botafogo vive grandes mudanças no elenco. Além de alguns jogadores que eram reservas, o Alvinegro terá as saídas de Thiago Almada e Luiz Henrique, protagonistas dos títulos, que vão defender o Lyon. Artur Jorge também não deverá seguir no comando do clube carioca.

Campeão da Libertadores e do Brasileiro, o Botafogo deverá passar por uma reformulação no elenco para a próxima temporada. John Textor prometeu investimentos para fortalecer o grupo em 2025.