Luiz Henrique foi protagonista de título pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 31/12/2024 16:02

Luiz Henrique não é mais do Botafogo. O atacante, de 23 anos, decidiu trocar o Alvinegro pelo Lyon, da França, que também pertence a John Textor, segundo o jornalista Venê Casagrande. Rio - Herói da conquista da Libertadores e eleito o "Rei da América" . O atacante, de 23 anos,, que também pertence a John Textor, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Luiz Henrique foi contratado pelo Botafogo no início na temporada e foi peça-chave nas conquistas do Brasileirão e Libertadores — com direito a gol na final contra o Atlético-MG. O jogador marcou 12 gols em 55 jogos pelo Alvinegro em 2024.

Após a eliminação para o Pachuca, do México, nas quartas de final do Intercontinental, John Textor deixou o jogador decidir o seu futuro. Luiz Henrique vai se juntar ao Thiago Almada, que também foi peça importante para o Botafogo em 2024, no Lyon.