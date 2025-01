Patrick de Paula em ação pelo Botafogo no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 01/01/2025 15:20

Rio - Patrick de Paula chegou ao Botafogo no início da reformulação promovida pela SAF, em março de 2022. O meio-campista foi comprado junto ao Palmeiras por R$ 33 milhões e era visto como um dos principais nomes do time naquela época. No entanto, não conseguiu se firmar, sofreu com uma grave lesão e perdeu espaço.

No ano em que chegou, o volante entrou em campo apenas 22 vezes e somou dois gols. Foi a sua temporada mais participativa no clube carioca.

Em 2023, se machucou na derrota para o Flamengo, no Campeonato Carioca, em fevereiro, e ficou longe dos gramados por mais de um ano. Ele teve uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo, precisou passar por cirurgia e um longo período de tratamento.

Já na última temporada, também não conseguiu performar e foi pouco utilizado. Na segunda janela de transferências, inclusive, foi emprestado ao Criciúma. Por lá, atuou por apenas cinco partidas, sendo três como titular.

De volta ao Botafogo após o rebaixamento do Tigre no Campeonato Brasileiro, Patrick de Paula tem, mais uma vez, o Campeonato Carioca como uma chance de recomeço no clube. O volante está no grupo de jogadores que entrarão em campo no início do Estadual e busca se firmar para ser opção no Glorioso.