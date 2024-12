Jeffinho foi comprado pelo Botafogo por R$ 33,9 milhões - Vítor Silva/Botafogo

Jeffinho foi comprado pelo Botafogo por R$ 33,9 milhõesVítor Silva/Botafogo

Publicado 31/12/2024 15:03

Rio - O Botafogo acertou a compra do atacante Jeffinho, que pertence ao Lyon, da França. O Alvinegro vai pagar R$ 33,9 milhões pela contratação, segundo o "ge". O clube francês terá direito a 30% do valor em cima de uma transferência futura do jogador.

O valor pago pelo Botafogo é quase metade dos 10 milhões de euros (R$ 55 milhões na cotação da época) pagos pelos franceses. Ambos os clubes pertencem ao grupo Eagle Football, que é uma rede multiclubes do empresário americano John Textor.