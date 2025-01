Bitello é uma das prioridades do Botafogo para 2025 - Divulgação / Dínamo Moscou

Publicado 01/01/2025 13:20 | Atualizado 01/01/2025 13:22

Rio - O Dínamo Moscou, da Rússia, recusou a primeira oferta do Botafogo por Bitello . O Glorioso, porém, já enviou uma nova proposta para tentar convencer os russos, que consideraram baixo o valor de 10 milhões de euros (cerca de R$ 64 milhões) oferecido pelos cariocas.

Apesar da recusa, o Alvinegro já conta com o aceno positivo do meio-campista e de seu staff. Agora, precisa negociar a liberação, que não será fácil, de acordo com o site 'ge'. O clube russo conta com o jogador e a reapresentação do elenco está marcada para o dia 11 de janeiro.

Recentemente, inclusive, o Dínamo Moscou negou uma oferta de outro time brasileiro, de 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 77 milhões). O Botafogo sabe que precisará investir mais do que isso para contar com Bitello, que deseja sair da Rússia pelo clima de guerra instaurado no país.

Comprado em setembro de 2023, o camisa 10 soma 47 jogos, 11 gols e dez assistências pelo clube russo.