Bitello é o camisa 10 do Dínamo Moscou, da Rússia - Divulgação / Dínamo Moscou

Publicado 28/12/2024 21:15

Rio - O Botafogo avançou nas conversas para contratar Bitello. O Alvinegro formalizou neste sábado (28) a proposta pelo jogador do Dínamo Moscou, da Rússia, e recebeu uma resposta positiva, segundo o "ge". Agora, resta um acordo entre as partes com o clube russo.

O Dínamo Moscou contratou Bitello por 10 milhões de euros (R$ 52 milhões) em setembro de 2023 e deseja receber pelo menos o valor investido para liberá-lo. Recentemente, os russos recusaram uma oferta de 12 milhões de euros de um clube brasileiro.

O Botafogo está ciente de que o investimento terá que ser superior. Porém, o Alvinegro aposta no desejo do jogador em retornar para o Brasil e sonha em defender a seleção brasileira. Bitello está insatisfeito com o clima de guerra no país por causa do confronto entre Rússia e Ucrânia.

Em um ano no futebol russo, Bitello tem 46 partidas, 11 gols e nove assistências pelo Dínamo Moscou. O jogador aproveitou a folga de fim de ano para visitar a família no Brasil. A reapresentação na Rússia está marcada para o dia 11 de janeiro, mas ele não deseja retornar.