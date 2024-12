Torcedores do Botafogo formam fila em General Severiano - Arthur Barreto / Botafogo

Publicado 28/12/2024 12:00

Rio - O Botafogo inaugurou uma exposição das taças da Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro neste sábado (28). O evento, chamado de "O Eterno Glorioso", ocorre no museu de General Severiano, sede social do clube no Rio de Janeiro.

Os torcedores podem conhecer os dois troféus originais e ter uma experiência imersiva com vídeos em 3D e imagens das campanhas do time durante a temporada 2024. Essa é apenas uma primeira parte do museu, que tem inauguração completa prevista para o ano que vem.