Marçal deixou o BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 27/12/2024 18:51 | Atualizado 27/12/2024 18:53

Rio - O Botafogo utilizou as redes sociais para comunicar a saída de mais um jogador, que fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro. Marçal, de 36 anos, não teve seu contrato renovado e foi exaltado pelo perfil do Alvinegro nas redes sociais.

Exemplo de liderança dentro e fora de campo, Marçal se dedicou ao Mais Tradicional em todos os momentos de sua vitoriosa passagem!



Em sua chegada, o lateral trouxe a experiência de um jogador com currículo nas grandes ligas europeias para ser uma das… pic.twitter.com/e4DGZR3Q5O — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 27, 2024

"Exemplo de liderança dentro e fora de campo, Marçal se dedicou ao Mais Tradicional em todos os momentos de sua vitoriosa passagem!", diz parte do texto.

Marçal chegou ao Botafogo em 2022 e foi titular da equipe durante aquela temporada e também no ano passado. Neste ano perdeu espaço com as chegadas de Cuiabano e também de Alex Telles.

A saída de Marçal é mais uma confirmada pelo Botafogo ainda em 2024, do elenco que fez parte dos títulos da Libertadores e do Brasileiro. Antes dele, o clube oficializou a saída de Tchê Tchê, Pablo, Adryelson, Thiago Almada e Gatito Fernández.