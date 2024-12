Gatito Fernández é o estrangeiro com mais partidas na história do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 26/12/2024 13:15

Rio - O Botafogo se despediu oficialmente de Gatito Fernández, anunciado como reforço do Cerro Porteño, do Paraguai . O goleiro retornará ao clube que o revelou em busca da titularidade, já que se tornou reserva no Glorioso e deseja atuar regularmente.

"Obrigado, Gatito! Para sempre um ídolo do Botafogo de Futebol e Regatas!", escreveu o clube nas redes sociais.

Gatito Fernández soma 218 jogos disputados pelo Botafogo e é o estrangeiro com mais partidas na história do clube. No Rio desde 2017, ele conquistou um Campeonato Carioca, um Brasileirão e uma Libertadores da América.