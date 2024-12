Artur Jorge, do Botafogo, levanta a taça da Libertadores - AFP

Artur Jorge, do Botafogo, levanta a taça da LibertadoresAFP

Publicado 25/12/2024 15:50

Rio - Artur Jorge, do Botafogo , concorre ao prêmio de melhor técnico da América em 2024 pelo jornal uruguaio "El País". O português chegou ao Glorioso em abril deste ano e comandou o time nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

Os outros treinadores finalistas no prêmio são: Lionel Scaloni (técnico da seleção argentina); Gustavo Alfaro (técnico da seleção paraguaia); Gustavo Costas (técnico do Racing, da Argentina); e Diego Aguirre (técnico do Peñarol, do Uruguai).

Scaloni conquistou a Copa América com a Argentina em julho . Alfaro, por sua vez, iniciou o ano à frente da Costa Rica e assumiu o Paraguai após a Copa América. Ele ainda não com a Albirroja. Já Gustavo Costas comandou o Racing no título da Sul-Americana. Diego Aguirre foi campeão uruguaio e levou o Peñarol a uma semifinal de Libertadores depois de 13 anos.