Lautaro Martínez marcou o gol do título da Argentina - AFP

Publicado 15/07/2024 01:10

Rio - A Argentina é campeã da Copa América. Com gol de Lautaro Martínez no segundo tempo da prorrogação, a Albiceleste venceu a Colômbia por 1 a 0, na madrugada desta segunda-feira (15), em Miami, nos Estados Unidos. Foi o 16º título dos argentinos, que se isolaram como os maiores campeões da competição continental.

Foi um jogo duro. Argentina e Colômbia alternaram momentos de domínio, mas a seleção colombiana foi superior na maior parte dos 90 minutos, levando perigo principalmente pelo lado direito. Nem mesmo a lesão de Lionel Messi, que deixou o campo com o tornozelo direito inchado e dores na coxa, abalou os argentinos, que lutaram por sua estrela (que chorou copiosamente no banco).

O empate sem gols persistiu após 90 minutos e a decisão caminhou para a prorrogação. No tempo extra, o jogo ficou truncado e com poucas oportunidades. Nos últimos 15 minutos, a Argentina botou em campo a sua experiência e precisou de uma oportunidade com o artilheiro Lautaro Martínez, aos seis, para marcar e conquistar o título da Copa América.

Foi o segundo título consecutivo da Argentina na Copa América, que também conquistou a edição de 2021 no Brasil. Algo que não acontecia há 31 anos. Com a conquista, a Albiceleste se isolou como maior campeã da competição continental e chegou a 16 títulos, ultrapassando o Uruguai, agora sozinho em segundo, com 15. A Colômbia, por sua vez, segue com uma única conquista, em 2001.