Inglaterra completa 58 anos de jejum de títulos - JAVIER SORIANO / AFP

Rio - A Inglaterra bateu na trave mais uma vez. A seleção inglesa amargou o segundo vice consecutivo da Eurocopa e manteve o jejum de 58 anos sem títulos. Entre as seleções campeãs mundiais, os ingleses possuem a maior seca.

O último título da Inglaterra continua sendo a Copa do Mundo de 1966, quando foi país-sede. Desde então, nunca mais chegou numa final do Mundial e foi duas vezes vice-campeã da Eurocopa: diante da Itália, em 2021, e da Espanha, neste ano.

Para se ter uma noção do tamanho do jejum inglês, o segundo colocado é o Uruguai, com 13 anos de seca. O último título da Celeste foi a Copa América de 2011. O Brasil, por sua vez, tem apenas cinco anos, desde a Copa América de 2019.

Maiores secas entre campeões mundiais:

1º - Inglaterra: 58 anos (Copa do Mundo de 1966)

2º - Uruguai: 13 anos (Copa América de 2011)

3º - Alemanha: 7 anos (Copa das Confederações de 2017)

4º - Brasil: 5 anos (Copa América de 2019)

5º - Itália: 3 anos (Eurocopa de 2021)

6º - França: 3 anos (Liga das Nações de 2021)

7º - Argentina: 2 anos (Copa do Mundo de 2022)