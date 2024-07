Lamine Yamal se tornou o mais jovem a conquistar o título da Eurocopa - AFP

Publicado 14/07/2024 20:00

Rio - Lamine Yamal foi a grande sensação da Eurocopa de 2024. Destaque da Espanha na conquista do tetracampeonato europeu, ele se tornou o jogador mais jovem a conquistar o título da competição, com apenas 17 anos e um dia.

O recorde anterior pertencia ao português Renato Sanches, campeão em 2016 com 18 anos e 328 dias. Yamal, por sua vez, disputou a competição praticamente toda com 16 anos, mas completou 17 no último sábado, dia 13 de julho.

Espanha venceu a Inglaterra por 2 a 1 , neste domingo (14), no Estádio Olímpico, em Berlim. Yamal deu assistência para Nico Williams abrir o placar e teve duas chances de marcar, mas parou nas defesas do goleiro inglês Pickford.

Yamal, que pertence ao Barcelona, encerrou a participação na Eurocopa de 2024 com um gol e quatro assistências, sendo o garçom da competição. Ele foi eleito o melhor jogador jovem do torneio. Somente os atletas nascidos a partir de 2002 disputaram.