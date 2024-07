Espanha vence a Inglaterra por 2 a 1 e conquista o tetra da Eurocopa - INA FASSBENDER / AFP

Publicado 14/07/2024 18:00 | Atualizado 14/07/2024 18:11

Rio - A Espanha é a primeira seleção tetracampeã da Eurocopa. Com gols de Nico Williams e Mikel Oyarzabal, os espanhóis venceram a Inglaterra por 2 a 1, neste domingo (14), no Estádio Olímpico de Berlim, e conquistou o título europeu pela quarta vez na história. Cole Palmer descontou para os ingleses.

A decisão começou muito equilibrada e com poucas oportunidades. Após 45 minutos burocráticos, o cenário mudou na etapa final. A Espanha voltou melhor, mesmo com a lesão de Rodri, e saiu na frente com gol de Nico Williams (com assistência do garoto Lamine Yamal, de 16 anos).

A Inglaterra só reagiu após a saída do artilheiro Harry Kane (que segue sem títulos na carreira). Pouco mais de dez minutos depois, Cole Palmer empatou após tabelar com Jude Bellingham. Nos minutos finais, no entanto, a Espanha ficou novamente na frente com Mikel Oyarzabal e sagrou-se campeã.

Foi o terceiro título da Espanha nas últimas cinco edições da Eurocopa. Além dos títulos de 2008, 2012 e 2024, os espanhóis também foram campeões em 1964. Também foi o segundo título do técnico Luis de la Fuente com a seleção principal (conquistou a Liga das Nações do ano passado).

Já a Inglaterra, por sua vez, amarga o segundo vice consecutivo da Eurocopa e mantém o jejum de 58 anos sem títulos. Na Euro de 2020, que foi realizada no ano seguinte por conta da pandemia, os ingleses foram derrotados pela Itália. O último título inglês foi a Copa do Mundo de 1966, quando foi país-sede.