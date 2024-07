Philippe Coutinho realizou o primeiro treino no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 14/07/2024 21:00

Rio - Philippe Coutinho iniciou os trabalhos no Vasco. No dia seguinte após ser apresentado para a torcida em São Januário, o meia realizou o primeiro treino, neste domingo (14), no CT Moacyr Barbosa. O jogador não tem data para estrear, mas já foi regularizado no BID.

O meia realizou um trabalho de musculação antes de trabalhar com bola no gramado. Coutinho participou de uma atividade tática, tentando passes para deixar os companheiros perto do gol. Após o treino, o novo camisa 11 teve que encarar o tradicional "trote".

O Vasco vive bom momento na temporada. Após três vitórias consecutivas, o Cruz-Maltino se afastou da zona de rebaixamento e saltou para o 11º lugar. O próximo compromisso será contra o Atlético-GO, na quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), no Antônio Accioly, pela 17ª rodada do Brasileirão.