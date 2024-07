Brian Rodríguez atuando pela seleção uruguaia - Divulgação / Uruguai

Publicado 13/07/2024 09:52

Rio - O Vasco continua ativo no mercado em busca de reforços. O Cruz-Maltino tem interesse na contratação do atacante Brian Rodríguez, de 24 anos, e fez uma proposta de empréstimo com opção de compra junto ao América, do México. As informações são do portal "GE".

A negociação não é fácil, e o Vasco enfrenta concorrência, entre as equipes interessadas está o Corinthians. O clube mexicano tende a priorizar uma transferência em definitivo. Brian Rodríguez, que defendeu o Uruguai na Copa América, foi comprado em 2022, pelo América por 6 milhões de dólares (algo em torno de R$ 32 milhões).



Além da posição de atacante, o Vasco também busca um reforço para a zaga. Os setores são considerados os prioritários para o Cruz-Maltino neste momento. Outras contratações só chegariam em caso de uma grande oportunidade de mercado.



Até o momento, o clube carioca já fechou com quatro reforços para o segundo semestre. O volante Souza, o meia Philippe Coutinho e o atacante Alex Teixeira, todos formados no Vasco e que retornam, além do atacante colombiano Emerson Rodríguez, emprestado pelo Inter Miami.