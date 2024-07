Coutinho - Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Coutinho - VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 12/07/2024 12:53 | Atualizado 12/07/2024 13:03

Rio - Falta pouco para Philippe Coutinho vestir a camisa do Vasco em jogos oficiais. O contrato do jogador foi publicado nesta sexta-feira (12), no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Com isso, o camisa 11 já pode estrear pelo Cruz-Maltino a partir da próxima rodada do Brasileirão.

Philippe Coutinho foi contratado por empréstimo de um ano junto ao Aston Villa, da Inglaterra. O camisa 11 foi anunciado na última quarta-feira (10), na abertura da janela de transferência internacional, e foi apresentado no dia seguinte, na Sede Náutica, na Lagoa.

O Vasco ainda vai realizar uma apresentação em São Januário, com a presença da torcida. O evento será realizado neste sábado (13), às 11h11 (de Brasília). Coutinho já está livre para entrar em campo diante do Atlético-GO, dia 17, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Após conquistar três vitórias consecutivas, o Vasco subiu para o 11º lugar, com 20 pontos, e se afastou da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly.