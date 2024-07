Philippe Coutinho foi apresentado pelo Vasco nesta quinta-feira (11) - Reprodução

Publicado 11/07/2024 15:37 | Atualizado 11/07/2024 16:28

Rio - Maior reforço do Vasco nos últimos anos, Philippe Coutinho foi apresentado pelo clube na tarde desta quinta-feira (11), na Sede Náutica da Lagoa. O meia de 32 anos celebrou seu retorno ao clube que o revelou após 14 temporadas no exterior e afirmou que seu amor pelo Cruz-Maltino pesou na decisão.

Hoje ligado na apresentação de Philippe Coutinho, de volta ao Vasco da Gama. Estamos na Sede Náutica do Cruz-Maltino, na Lagoa. @jornalodia pic.twitter.com/gXxbu4qNxU — Leonardo Bessa (@Bessa_Leo) July 11, 2024 "A questão de abrir mão de muita coisa é verdade, o presidente falou. O Vasco fez de tudo para que eu pudesse estar aqui, o presidente fez de tudo para que eu pudesse estar aqui hoje e eu sou muito agradecido por isso. São muitas questões que envolvem essa volta, o amor ao clube é o principal, é um clube que eu amo, que eu sou grato demais porque me formou para o mundo, não só na parte esportiva", disse o jogador, que mostrou ansiedade para voltar a vestir a camisa cruz-maltina.

"A minha vontade era estar em campo ontem (risos). Mas é claro que eu estava no meu período de férias, como todas as férias eu treino, eu me dedico, mas obviamente é diferente de estar com o grupo, jogando. Se depender da minha vontade o quanto antes, mas obviamente tudo vai ser conversado e colocado, imagino que, durante essa semana, com todo o pessoal do staff", afirmou.

Durante a apresentação, o presidente Pedrinho agradeceu o empenho de Philippe Coutinho para voltar a São Januário. Segundo o mandatário, a participação do jogador foi fundamental para a liberação do Aston Villa-ING, que topou emprestá-lo por um ano.

"Eu quero agradecer muito, muito ao Coutinho e toda a sua família, esse momento que a gente está vivendo aqui foi um esforço tremendo que o Coutinho fez, né? De mundo que ajustou isso tudo pra gente. Eu me sinto muito honrado de poder trazer um ídolo, a essência da palavra, porque um ídolo não é só dentro de campo, o Coutinho é um ídolo fora de campo pelo seu comportamento, um cara íntegro, que é a essência do Vasco. O Coutinho abriu mão de muita coisa para isso, sempre deu preferência para a gente, não ouviu ninguém. Isso mostra muito o que o Coutinho está fazendo para estar aqui", disse.

Durante a coletiva, Coutinho deixou claro que ainda tem o sonho de voltar à seleção brasileira. Porém, sabe que isso só virá com um bom trabalho no Vasco.



"Seleção é sempre um sonho, né? Eu tive a felicidade de estar lá, de vestir a camisa da seleção brasileira, de ser campeão com a seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo. Sempre é um sonho, mas o meu principal objetivo e, com toda a sinceridade, é voltar ao Vasco, poder ajudar o Vasco. O meu objetivo principal é esse, dar o meu máximo, me entregar ao Vasco junto com os outros companheiros, para a gente conseguir os objetivos em conjunto", afirmou o camisa 11.

No sábado (13), Philippe Coutinho será apresentado à torcida do Vasco, em São Januário, a partir das 11h (de Brasília). O Vasco tem a expectativa de que ele já esteja à disposição na partida contra o Atlético-GO, na próxima quarta-feira (17), no Antônio Accioly.

Veja outras respostas de Philippe Coutinho:

Carinho da torcida

"Eu tenho uma relação, como eu falei antes, de carinho, respeito, é uma torcida que é muito apaixonada, diferente de todos os lugares que eu passei e a gente vê isso em todos os jogos, lotados, apoiando. Então estar de volta aqui para mim também é um momento muito bacana de estar jogando ali com um estádio cheio, então, representa muita coisa para mim, a torcida do baixo."

Importância do Vasco em sua vida

"Vivi toda a minha infância e adolescência aqui no Vasco, sempre deixo aí toda a gratidão que eu tenho por esse clube. Eu tive um período muito curto na fase profissional aqui no Vasco e, agora, volto com 32 anos, jovem ainda (risos), mas espero participar de muitas coisas boas que eu acredito que vão acontecer dentro desse clube."

Ajuda aos garotos

"É um elenco com jogadores experientes, jogadores jovens subindo da base que têm respondido a altura, jogando bem e ajudando o time a conseguir os pontos, a gente vê os últimos jogos. Acho que o principal de tudo é ter esse equilíbrio e eu espero poder chegar para somar, ajudar. Agora, como um jogador mais experiente, em todos os lugares que eu passei eu tive sempre a referência de alguém que pôde me ajudar, então agora talvez seja o momento de eu estar ajudando esses jovens, então eu estou aberto a isso, para poder ajudar na formação deles no que eles precisarem."

Ansiedade para estar em campo

"Bom, como você falou, a ansiedade desde o primeiro momento, todo dia eu ligava com meus irmãos, né, e aí, como é que tá, até porque eu também não estava tão envolvido assim, né, prefiro estar pensando só em jogar bola ali e vestir a camisa, então ficava sempre como está aí, está perto, não está, enfim... Foi um período de bastante ansiedade, mas que eu já me visualizava lá atrás já vestindo essa camisa e, graças a Deus, hoje tá tudo certo pra poder vesti-la de novo, como estou vestindo, mas agora dentro de campo e representando lá dentro de campo."

O que mudou em 14 anos?

"Obviamente eu amadureci muito, vivi muitas coisas boas e outras não tão boas. E fez com que eu amadurecesse, o tempo passou. Eu lembro também que eu me formei aqui nessa sala. Uma das minhas formaturas na escola foi aqui. E essa representatividade para as crianças é muito bacana para mim, receber esse carinho. Claro que os ídolos são eles que ganharam, que conquistaram coisas com o clube. Eu tive um período muito curto aqui no Vasco. Meus títulos foram fora do país. Mas por todo lugar que eu passei, sempre carreguei a bandeira do Vasco com muito respeito e amor. Crianças tem a gente como espelho, então espero sempre poder cumprir as coisas direito, fazer as coisas certas para servir de exemplo para as crianças."

"A Barreira vai virar baile"

"Meus filhos em casa não param de tocar. Acaba e repete, acaba e repete. Mas é muito legal esse carinho da torcida. Claro que eu estou ansioso para reencontrar dentro do estádio jogando, mas vira e mexe. Quando eu encontro um vascaíno eu sempre tenho aquele carinho, então é muito legal essa troca."