Philippe Coutinho foi contratado por empréstimo junto ao Aston Villa, da InglaterraLeandro Amorim / Vasco

Publicado 11/07/2024 12:30

Rio - Com a intenção de se resguardar e afastar os olhares do rival, o Vasco adicionou uma cláusula curiosa no contrato de Philippe Coutinho. O Cruz-Maltino inseriu uma multa de R$ 100 milhões em caso de uma possível investida do Flamengo no meia, que pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, até 2026.

Philippe Coutinho foi contratado por empréstimo de uma temporada, com opção de compra, junto ao clube inglês. Segundo o "ge", o responsável pela cláusula para dificultar uma possível investida do Flamengo foi Alan Belaciano, presidente da Assembleia Geral do Vasco, que conduziu a negociação com Pedrinho.

O Flamengo nunca enviou uma proposta para Philippe Coutinho, mas já demonstrou interesse. O meia sempre deu preferência para o Vasco. Recentemente, o jogador foi procurado por representantes de outros clubes como Cruzeiro, Botafogo, Fluminense e Grêmio, mas ninguém enviou uma oferta.

Coutinho retorna ao Vasco após 14 anos no exterior. O jogador teve passagens pela Inter de Milão, da Itália; Espanyol e Barcelona, da Espanha; Liverpool e Aston Villa, da Inglaterra; além do Bayern de Munique, da Alemanha, e Al-Duhail, do Catar. Ele também defendeu Seleção na Copa do Mundo de 2018 e foi campeão da Copa América de 2019.