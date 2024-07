Philippe Coutinho foi anunciado pelo Vasco - Reprodução

Philippe Coutinho foi anunciado pelo VascoReprodução

Publicado 10/07/2024 11:14 | Atualizado 10/07/2024 11:29

Rio - Philippe Coutinho é do Vasco. O jogador, de 32 anos, foi anunciado nesta quarta-feira (10), e retorna ao clube que o revelou para o futebol após 14 anos no exterior. O meia chega por empréstimo de uma temporada junto ao Aston Villa, da Inglaterra.

O Vasco aguardava a chegada da documentação do clube inglês para anunciar a contratação. O atraso no envio adiou o anúncio. A espera chegou ao fim nesta quarta, na abertura da janela de transferências. O anúncio foi dividido em duas partes.

"Memórias. Memórias são relatos que alguém faz, a partir de acontecimentos históricos dos quais participou ou foi testemunha. E nada melhor do que uma geração inteira de torcedores falar sobre este tão esperado momento", publicou o Vasco, que fez o anúncio às 11h11 (de Brasília).

Memórias.



Memórias são relatos que alguém faz, a partir de acontecimentos históricos dos quais participou ou foi testemunha.

E nada melhor do que uma geração inteira de torcedores falar sobre este tão esperado momento.



Às 11h11. #VascoDaGama pic.twitter.com/UD5ya9aypO — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024

Durante a negociação, Coutinho foi procurado por representantes de outros clubes como Cruzeiro, Botafogo, Fluminense e Grêmio, mas ninguém enviou proposta. O jogador deixou claro a preferência pelo Vasco e, com isso, afastou os interessados.

Coutinho retorna ao Vasco após 14 anos no exterior. O jogador teve passagens pela Inter de Milão, da Itália, Espanyol e Barcelona, da Espanha, Liverpool e Aston Villa, da Inglaterra, além do Bayern de Munique, da Alemanha, e Al-Duhail, do Catar. Ele também defendeu Seleção na Copa do Mundo de 2018 e foi campeão da Copa América de 2019.