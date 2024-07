O Vasco vive grande fase sob o comando de Rafael Paiva - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 10/07/2024 22:49

Rio - Rafael Paiva deu destaque para o processo de amadurecimento do Vasco ao analisar a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians , nesta quarta-feira (10), pela 16ª rodada do Brasileirão. Desde que reassumiu o comando do time, o Cuz-Maltino soma quatro triunfos, um empate e uma única derrota.

"A gente está amadurecendo. A gente está conseguindo controlar mais o jogo, conseguindo ter controle de tudo que temos que fazer no jogo. Passa muito por esse desenvolvimento dos atletas, e a nossa segurança é a confiança que estamos tendo. A gente está fazendo as coisas acontecerem e se sente mais sólido para realmente buscar a vitória o tempo todo. É isso que temos falado com o grupo, sempre vamos jogar para tentar ganhar", disse Paiva.

"A gente sabe que vai sofrer nos jogos, mas estamos conseguindo nos estruturar melhor e conseguindo elevar o nosso nível. Acho que passa muito por isso. A confiança aumenta, a solidez aumenta. São consequências do que a gente mentalmente busca para o grupo. Acho que tudo isso vai fazendo a diferença para ficarmos mais fortes, controlar melhor o jogo, saber sofrer", completou.

Outro ponto da entrevista coletiva, claro, foi Philippe Coutinho. Isso porque, na manhã desta quarta (10), o Vasco anunciou a chegada do meio-campista , que retornou após 14 anos.

"Muito gostoso trabalhar com jogador talentoso, jogador técnico, jogador que tem identidade com o gol, jogador que faz a diferença. Acho isso fundamental. Em qualquer idade, em qualquer equipe, ter um jogador que desequilibra. Para mim, o Coutinho é um jogador que desequilibra, que tem a capacidade de vencer jogo na dificuldade. Então, é um prazer enorme tê-lo no grupo", afirmou Rafael Paiva.

"Acho que ele vai ter o prazer de pegar um grupo num momento melhor, num momento mais equilibrado e mais organizado. Tenho certeza que vai fazer a diferença, como sempre fez na carreira dele. A gente está de braços abertos para acolhe-lo e fazer para as coisas darem certo", prosseguiu.

O treinador também deu destaque para a importância do presidente do Vasco, Pedrinho, e do diretor técnico do clube, Felipe, no dia a dia. Os dois são ídolos do Gigante da Colina e figuras próximas ao futebol cruz-maltino.

"O presidente Pedrinho é um cara sensacional. Ele ama demais isso daqui. Então, você em todas as falas, o ambiente do vestiário. É um cara apaixonado pelo Vasco. Acho que isso faz toda a diferença. Tanto ele quanto o Felipe tem uma história maravilhosa aqui dentro. Eles tentam passar isso para os atletas o tempo todo. Eles tiveram uma história muito linda aqui. Eles sentem demais quando não estamos em um momento bom", pontuou o treinador.

"Eles foram fundamentais para mudar um pouco esse panorama, a mentalidade de todo mundo, do Vasco ser forte, entrar para vencer todos os jogos, querer ter um jogo propositivo. Isso é fundamental, a ajuda dos dois. O segredo é continuar assim", finalizou.