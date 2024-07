Lucas Piton fez valer a 'lei do ex' e marcou um gol no Corinthians n vitória do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 10/07/2024 22:04

Rio - O Vasco está dando a volta por cima sob o comando do técnico interino Rafael Paiva e venceu a terceira seguida no Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (10), em São Januário, o Cruz-Maltino bateu o Corinthians pelo placar de 2 a 0 em jogo de muita imposição e clima de empolgação. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

Os gols do Cruz-Maltino foram marcados pelo lateral-esquerdo Lucas Piton e pelo volante Sforza - este um golaço já nos acréscimos da segunda etapa.