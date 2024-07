O jovem Guilherme Estrella, de 19 anos, foi um dos destaques na vitória sobre o São Paulo - ALEXANDRE DURÃO/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/07/2024 17:29

passou por cirurgia no joelho direito na última terça-feira (9). Segundo o "ge", o procedimento foi um sucesso e a recuperação estimada pelo Cruz-Maltino é de três meses. Rio - O meia Guilherme Estrella, do Vasco,. Segundo o "ge", o procedimento foi um sucesso e

O jovem sentiu no clássico com o Botafogo, no dia 29 de junho, e precisou ser substituído. Ele tem uma variação anatômica no menisco, uma condição que nasceu com o jogador e que faz o joelho "travar" em alguns momentos. O Vasco cogitou aguardar o fim da temporada para realizar o procedimento, mas achou mais prudente agir imediatamente por medo do quadro se agravar.

Internamente, o Vasco conta com Estrella para a reta final do Brasileirão. A expectativa é que ele esteja liberado para voltar aos treinos em outubro.

Aos 19 anos, Estrella vivia um momento de ascensão com a camisa cruz-maltina. Aposta de Rafael Paiva contra o São Paulo, ele brilhou com um belo gol e ganhou a titularidade nos jogos seguintes, até sentir o problema.