Vinícius, de 18 anos, é alvo do VascoDivulgação / Santa Cruz

Publicado 10/07/2024 11:01

Rio - O Vasco deve retomar as conversas por uma promessa do futebol brasileiro. O Cruz-Maltino monitora a situação do atacante Vinícius, de 18 anos, que pertence ao Santa Cruz, segundo o "ge". O jovem tem chamado a atenção de outras equipes e já negociou com a 777 Partners neste ano, mas a ação judicial que tirou a empresa americana do poder da SAF travou a negociação.

A 777 Partners chegou a encaminhar a contratação de Vinícius, mas a ação judicial do associativo que tirou a empresa americana do controle da SAF do Vasco atrapalhou a conclusão do negócio. O Cruz-Maltino aposta justamente na relação já existente entre as partes para, enfim, finalizar a negociação.

Supervisor das categorias de base do Vasco, Mauro Branco trabalhava no Santa Cruz e conhece o jogador. Vinícius seria contratado para a categoria sub-20, onde tem se destacado com o time pernambucano. Ele marcou sete gols em 11 partidas no estadual da categoria e joga nos dois lados do campo. A versatilidade tem despertado o interesse de outros clubes no jovem.

Natural do Rio de Janeiro, Vinícius já teve passagens nas categorias de base do Bangu e Audax. Ele foi contratado pelo Santa Cruz em agosto do ano passado após disputar o Campeonato Carioca sub-17. O jovem já assinou o primeiro contrato profissional com o clube pernambucano.