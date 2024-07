Alessandra Mattos, musa do Vasco - Leo Cordeiro/Divulgação

Alessandra Mattos, musa do VascoLeo Cordeiro/Divulgação

Publicado 09/07/2024 18:39

Rio - Musa do Vasco e da Estácio de Sá, Alessandra Mattos protagonizou um ensaio sensual para um sex shop. Durante os intervalos da sessão, a beldade de 46 anos revelou que é adepta a produtos e brinquedos eróticos.

"O importante é sempre inovar, inventar para não cair na monotonia. Esses produtos são ótimos aliados para apimentar a intimidade do casal. Dá para usar até sozinha também. Sexo não pode ser tabu. Sexo é saúde", comentou a atriz.

Com o corpo cada vez mais sarado, Alessandra retornou recentemente à academia após 10 anos. A musa vem se dedicando à uma rotina intensa de treinos e procura ter uma alimentação saudável.



"Agora estou malhando três vezes por semana. Voltei já tem três meses. Já consigo ver o resultado. Até porque tenho me alimentado melhor e também uso alguns suplementos".



Alessandra Mattos, que já interpretou uma garota de programa em um filme, em breve estará nas telonas. Ela diz que, recentemente, recebeu um convite para fazer um filme , com personagem totalmente diferente de seu último trabalho . “O legal de ser atriz é que podemos fazer vários personagens e o próximo revelarei em breve. Ele é totalmente diferente do meu último trabalho", finaliza.