Philippe Coutinho durante visita a São Januário, em 2017 - Divulgação/Vasco

Publicado 09/07/2024 11:50 | Atualizado 09/07/2024 11:53

Rio - Falta pouco. O Vasco aguarda a documentação do Aston Villa, da Inglaterra, para anunciar a contratação do meia Philippe Coutinho. O Cruz-Maltino já tem tudo acertado com o jogador e o clube inglês, mas espera a chegada dos documentos para anunciá-lo oficialmente. A janela de transferências internacionais começa nesta quarta-feira (10).

O Vasco planejava anunciar a contratação de Coutinho na manhã desta terça-feira (9), conforme divulgou a "ESPN Brasil". Entretanto, houve um atraso na liberação dos documentos. O Cruz-Maltino só irá anunciá-lo após receber a documentação e a assinatura do jogador.

Coutinho, de 32 anos, retorna ao Vasco após 14 anos no exterior. O jogador teve passagens pela Inter de Milão, da Itália, Espanyol e Barcelona, da Espanha, Liverpool e Aston Villa, da Inglaterra, além do Bayern de Munique, da Alemanha, e Al-Duhail, do Catar.