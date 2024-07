Vegetti é um dos líderes do elenco do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 09/07/2024 13:51

Rio - Os bastidores da vitória do Vasco sobre o Internacional, no último domingo (9), no Beira-Rio, divulgados pela VascoTV, mostram o clima de união entre o elenco cruz-maltino. O técnico Rafael Paiva e o atacante Vegetti fizeram discursos fortes antes da partida pedindo concentração à equipe.

"Lutar muito, a gente veio para pontuar. Vamos continuar crescendo nosso jogo e na tabela, têm coisas maiores", gritou Paiva.

"O pensamento da gente tem que ser ganhar o jogo o tempo todo. No estádio que seja, o rival que seja. Ligados nos 100 minutos de jogo. Temos que mudar a energia e o pensamento desse clube. Hoje, nós somos os responsáveis", disse Vegetti na tradicional roda de oração.

Após o resultado positivo, o presidente Pedrinho fez questão de parabenizar Vegetti pelos 50 jogos com a camisa cruz-maltino e destacou sua importância para o grupo.

"Parabéns para vocês, como o Vegetti falou antes do jogo: vocês estão mudando o cenário, a mentalidade de vocês é essa, vencedora. Vegetti representa o que é essa essência. Apesar de não ter nascido no Brasil, se identificou com o Vasco. É um líder, é um amigo de vocês, é um amigo do clube e da torcida. É um profissional na essência da palavra, representa muito o que é o Vasco da Gama", afirmou Pedrinho.

No fim, Vegetti e Paiva elogiaram a postura da equipe diante do Internacional.

— A gente está mudando tudo de ruim que vinha acontecendo.



(...) Daqui pra cima. Este é o Vasco, gente. Não tem que baixar mais.



| Pablo Vegetti

| Reprodução - VascoTV pic.twitter.com/6LvjPz2kmx — NewsColina (@newscolina) July 9, 2024 "Muitas coisas para exaltar hoje. Muitos jogadores não puderam jogar, estavam suspensos, mas a gente veio com 10 meninos da base e fizemos um jogo do c******. Não temos que nos conformar com isso. Este é o começo, temos que ir por mais. A gente está mudando a energia do Vasco, a gente está mudando tudo de ruim que vinha acontecendo. Não tem que baixar mais, esse é o Vasco, sempre para cima", destacou o argentino.

"Manter o pé no chão, humildade, a gente está trabalhando muito. Fecha um ciclo contra o Corinthians, a gente vai ter uma semana depois. É mais uma decisão. A gente não negocia a forma que a gente vai jogar. Parabéns a todos, é isso para mais, não vamos deixar nada atrapalhar", finalizou Paiva.