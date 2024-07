Bandeira do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Rio - Na noite desta segunda-feira, 8, o Vasco anunciou a contratação de Carlos Amoedo, ex-Coritiba, para o cargo de CEO. O Cruz-Maltino também confirmou a chegada de Raphael Vianna, ex-diretor de finanças do Cruzeiro, para a função de CFO.

As duas posições estavam vagas desde junho, momento em que o Gigante da Colina passava por momentos administrativos. Naquele mês, Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos entregaram os cargos de CEO e de diretora financeira (CFO) da SAF, respectivamente.

O Vasco da Gama informa a chegada de dois novos profissionais para compor a Diretoria Administrativa da SAF. Carlos Amodeo será o novo CEO e Raphael Vianna assumirá o cargo de CFO.



Com uma sólida experiência em gestão corporativa, além de carregar no currículo a atuação como CEO do Grêmio e Coritiba, o advogado Carlos Amodeo foi reconhecido com o melhor CEO de clubes de futebol, em 2018 e 2019, pelo Conafut.



Raphael Vianna, por sua vez, é executivo com mais de 25 anos de experiência em finanças e sua última experiência foi como Diretor Financeiro do Cruzeiro SAF, onde liderou o processo de reestruturação financeira e captação de recursos do clube.



Os profissionais chegam ao Gigante da Colina para qualificar a gestão corporativa e área de negócios da SAF.